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Анчелотти: Винисиус полностью восстановился после травмы и готов играть

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о восстановлении нападающего Винисиуса Жуниора после полученной им в конце лета травмы двуглавой мышцы бедра.

«Винисиус восстановился на все 100%. Он готов играть.

Иногда мне трудно оставлять игроков на скамейке запасных, конкуренция в нашей команде очень высока. Некоторым игрокам не стоит расстраиваться, если полностью выложились на тренировке, но не попали в стартовый состав», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Винисиус забивает в ворота «Альмерии» в матче 2-го тура Ла Лиги-2022/2023:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, бразильский футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Вингер был заменён на 18-й минуте встречи.

В воскресенье, 24 сентября, мадридский «Реал» на выезде сразится в дерби с «Атлетико». Игра начнётся в 22:00 мск.