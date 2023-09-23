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Хавбек «Ман Сити» Родри получил прямую красную за агрессию и пропустит матч с «Арсеналом»

Хавбек «Ман Сити» Родри получил прямую красную за агрессию и пропустит матч с «Арсеналом»
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Продолжается матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:0 в пользу хозяев, а полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес получил прямую красную карточку на 46-й минуте встречи и был удалён с поля.

Причиной удаления испанского футболиста стала агрессия, в рамках которой Родри прихватил игрока «Ноттингема» Моргана Гиббс-Уайта руками за горло. Таким образом, Родри пропустит три предстоящих матча своей команды, в том числе и игру с «Арсеналом» в рамках 8-го тура чемпионата, которая пройдёт 8 октября в 18:30 по московскому времени.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 15 очков после пяти матчей. «Ноттингем Форест» находится на восьмой строчке, заработав семь очков.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Фоден – 7'     2:0 Холанд – 14'    
Удаления: Эрнандес – 46' / нет
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