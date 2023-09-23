Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», «Унион» проиграл «Хоффенхайму»

Завершились очередные матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» встречалась с «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил 34-летний Марко Ройс.
После этой победы в активе дортмундского клуба стало 11 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Вольфсбург» располагается на седьмом месте с девятью очками.
В другой встрече «Унион» в Берлине принимал «Хоффенхайм». Гости одержали уверенную победу — 2:0.
Голами отметились форвард Андрей Крамарич, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и 20-летний нападающий Максимилиан Байер, забивший на 38-й минуте.
Эта победа позволила «Хоффенхайму» набрать 12 очков и подняться на четвёртую строчку таблицы. «Унион» имеет в своём активе шесть очков и идёт на девятом месте.
- 23 сентября 2023
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