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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», «Унион» проиграл «Хоффенхайму»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», «Унион» проиграл «Хоффенхайму»
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Завершились очередные матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» встречалась с «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил 34-летний Марко Ройс.

После этой победы в активе дортмундского клуба стало 11 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Вольфсбург» располагается на седьмом месте с девятью очками.

Германия - Бундеслига . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Ройс – 68'    

В другой встрече «Унион» в Берлине принимал «Хоффенхайм». Гости одержали уверенную победу — 2:0.

Голами отметились форвард Андрей Крамарич, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и 20-летний нападающий Максимилиан Байер, забивший на 38-й минуте.

Эта победа позволила «Хоффенхайму» набрать 12 очков и подняться на четвёртую строчку таблицы. «Унион» имеет в своём активе шесть очков и идёт на девятом месте.

Германия - Бундеслига . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Крамарич – 22'     0:2 Байер – 38'    
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