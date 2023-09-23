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Игнашевич: хочу отметить «Ахмат» — хорошая команда, «Балтике» очень повезло

Игнашевич: хочу отметить «Ахмат» — хорошая команда, «Балтике» очень повезло
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков. Хочу отметить «Ахмат» — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выравняли игру, но надёжности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить.

Упущенный момент на 75‑й минуте с участием Максима Кузьмина? Первое, что подумал — чудес в футболе не бывает. Такой гол тоже надо заслужить. Если ты хорошо работаешь, тренируешься, футбол тебя вознаградит. Мы такие пока не забиваем. Спасибо болельщикам, они помогли нам», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

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