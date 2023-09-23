Врач «Крыльев»: думаю, до конца календарного года Цыпченко на поле не будет

Врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов сообщил о состоянии здоровья форварда самарской команды Дмитрия Цыпченко, а также прокомментировал повреждение Максима Витюгова.

«Что касается Цыпченко, из Сербии он вернулся. Пока в ближайшее время он не появится (на поле. — Прим. «Чемпионата»). Ещё операции не было. Мы его лечили консервативно. Но всё идёт к тому, что, может быть, понадобится. Думаю, до конца календарного года его на поле не будет, а там посмотрим, какой будет объём.

Витюгов повредил шею и поясничный отдел. Дёрнул мышцу на шее, а поясницу ушиб. Надеюсь, всё не очень серьёзно. Ближайшие два‑три дня всё покажут. Но пока сложно прогнозировать наверняка. Не могу точно сказать, что через неделю он будет играть. Завтра может стать как хуже, так и лучше», — приводит слова Артамонова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в субботу обыграли на своём поле «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ со счётом 2:1, полузащитник самарцев Максим Витюгов был заменён на 85‑й минуте.