«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ

Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.
В самом начале матча, на седьмой минуте, полузащитник хозяев Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт, выведя «горожан» вперёд. Вскоре, на 14-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды, забив очередной мяч в чемпионате. В самом начале второго тайма полузащитник хозяев Родриго Эрнандес получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве, однако это не помогло «Ноттингем Форест» отыграться — матч так и закончился 2:0, уверенная победа «Манчестер Сити».
После результата данного матча «Манчестер Сити» сохранил за собой лидерство в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков после шести матчей. «Ноттингем Форест» теперь расположился на десятой строчке, заработав семь очков.
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