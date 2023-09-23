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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.

В самом начале матча, на седьмой минуте, полузащитник хозяев Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт, выведя «горожан» вперёд. Вскоре, на 14-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды, забив очередной мяч в чемпионате. В самом начале второго тайма полузащитник хозяев Родриго Эрнандес получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве, однако это не помогло «Ноттингем Форест» отыграться — матч так и закончился 2:0, уверенная победа «Манчестер Сити».

После результата данного матча «Манчестер Сити» сохранил за собой лидерство в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков после шести матчей. «Ноттингем Форест» теперь расположился на десятой строчке, заработав семь очков.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Фоден – 7'     2:0 Холанд – 14'    
Удаления: Эрнандес – 46' / нет
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