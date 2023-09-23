Абаскаль: Пруцев набирает уверенность и заслужил место в стартовом составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал включение полузащитника Данила Пруцева в стартовый состав на матч 9-го тура РПЛ с «Динамо». В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие лишь в двух матчах Российской Премьер-Лиги. Матч «Спартак» — «Динамо» проходит в субботу, 23 сентября, в 19:00 мск.
«В последних матчах он себя неплохо проявил, не сказал бы, что он не так часто выходил в старте, был и в основном составе. Пруцев набирает уверенность и заслужил место в старте», — сказал Абаскаль в эфире «Матч Премьер».
В текущем сезоне Пруцев провёл за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.
- 23 сентября 2023
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:30