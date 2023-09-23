«Спартак» — «Динамо»: Бонгонда вывел хозяев вперёд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 сентября, проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале игры, на шестой минуте, нападающий хозяев Тео Бонгонда открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд — 1:0.

Напомним, команды уже встречались в этом сезоне — 29 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу с крупным счётом одержал «Спартак» — 4:1.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).