«Барселона» — «Сельта»: каталонцы пропустили первыми

В эти минуты в матче 6-го тура испанской Примеры встречаются «Барселона» и «Сельта». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сельта» открыла счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. Гости ведут — 1:0.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонская команда набрала 13 очков по итогам пяти матчей. «Сельта», у которой всего четыре очка в активе, занимает 16-е место в таблице. Лидирует мадридский «Реал» (15 очков). В тройке лидеров также находится «Жирона», у которой равное количество очков с «Барселоной» (13).