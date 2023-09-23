Ромащенко: «Ахмат» сделал большой подарок футбольному клубу «Балтика»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы неплохо начали. Делали всё то, что задумывали. Были прекрасные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Чересчур легко создавали моменты и после этого начали упускать нить игры. Потому что начали терять разум.
И всё закончилось тем, чем закончилось. Я сейчас игрокам в раздевалке сказал, когда упускаешь контроль над игрой, то вернуться очень сложно. Несмотря на все героические старания. Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».
У «Ахмата» осталось 11 очков, грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата. Это поражение стало первым в РПЛ для клуба с момента прихода Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.
- 23 сентября 2023
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