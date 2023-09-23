Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромащенко: «Ахмат» сделал большой подарок футбольному клубу «Балтика»

Ромащенко: «Ахмат» сделал большой подарок футбольному клубу «Балтика»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы неплохо начали. Делали всё то, что задумывали. Были прекрасные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Чересчур легко создавали моменты и после этого начали упускать нить игры. Потому что начали терять разум.

И всё закончилось тем, чем закончилось. Я сейчас игрокам в раздевалке сказал, когда упускаешь контроль над игрой, то вернуться очень сложно. Несмотря на все героические старания. Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

У «Ахмата» осталось 11 очков, грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата. Это поражение стало первым в РПЛ для клуба с момента прихода Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.

Материалы по теме
«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android