«Победа есть победа, хоть и на валидоле». Гендир «Балтики» — о матче с «Ахматом»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал победу калининградцев в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Победа есть победа, хоть и на валидоле. Пока только так. Сегодня как обычно в деле был 12‑й игрок, гнал команду вперёд. И команда ответила прекрасной, эмоциональной игрой. Было видно, что все отдали себя на 100%, эмоции били ключом. Как следствие — абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Балтики». После этой победы в активе калининградской команды стало семь очков. «Балтика» поднялась на 13-е место. У «Ахмата» осталось 11 очков, грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата.