Пиоли: вокруг игроков «Милана» часто наблюдается преувеличенный негатив

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 5-го тура Серии А с «Вероной» (1:0).

«Мы всегда играем на победу, и это очень важная победа, особенно после той трудной недели, которую мы пережили. «Верона» хорошо играла между линиями и действовала очень агрессивно. Эта победа пойдёт нам на пользу. Мы только вчера днём узнали, что Калабрия и Тео не сыграют, но те, кто занял их места в составе, сыграли фантастически.

У Леау снова были трудности? Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив. Это очень ответственная группа футболистов, ошибка одного партнёра по команде – ошибка для всех. Рафаэл идёт своим путём, он должен продолжать расти, и чтобы стать по-настоящему великим игроком, ему нужно научиться справляться с давлением и высокими ожиданиями. Он сделал то, что должен был сделать. Временами он начинает сильно, но затем выпадает из игры. Но здесь, в «Милане», он действительно счастлив.

Раде Крунич был заменён из-за мышечной травмы? К сожалению, он почувствовал дискомфорт. Мы не знаем степени повреждения, но я думаю, что вряд ли мы увидим его на поле в ближайших играх. Я пробовал Адли в этой роли, он чувствует себя хорошо, так что у него будут шансы. Есть и другие полузащитники. Главное, что ребята сплочены и голодны, как и сегодня», – приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.