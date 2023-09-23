Ловчев: отсутствие Джикии в составе говорит о том, что внутри «Спартака» что-то происходит

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал результат первого тайма матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо», отдельно отметив отсутствие капитана красно-белых Георгии Джикии в стартовом составе команды. Напомним, после первого тайма «Спартак» ведёт со счётом 1:0.

«Спартак» более понятен — сыгранная команда, которая из двух-трёх атак реализовала одну. Выдающийся пас Соболева! В касание на Бонгонда — просто шикарно. Неожиданность для меня — то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно — он сильнее Дуарте, но выходит парагваец.

«Динамо» даёт играть, у Лички команды не ставят «автобусы». Но команда несыгранная, это заметно. Моменты появляются, но за счёт индивидуальных усилий. Не сомневаюсь, «Динамо» свой гол забьёт. Вижу не первый раз пижонство со стороны Селихова, есть какая-то легковесность и пренебрежение. Не надо ничего придумывать, вратарь — это надёжность», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.