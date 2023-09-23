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«Барселона» — «Сельта»: сине-гранатовые отыгрались с 0:2 в концовке игры

«Барселона» — «Сельта»: сине-гранатовые отыгрались с 0:2 в концовке игры
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В эти минуты в матче 6-го тура испанской Примеры встречаются «Барселона» и «Сельта». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго
0:1 Ларсен – 19'     0:2 Дувикас – 76'     1:2 Левандовски – 81'     2:2 Левандовски – 85'     3:2 Канселу – 89'    

«Сельта» открыла счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. На 76-й минуте гости увеличили преимущество усилиями форварда Анастасиоса Дувикаса. Однако уже через пять минут Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 86-й минуте поляк оформил дубль. На данный момент на табло ничья — 2:2.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонская команда набрала 13 очков по итогам пяти матчей. «Сельта», у которой всего четыре очка в активе, занимает 16-е место в таблице. Лидирует мадридский «Реал» (15 очков). В тройке лидеров также находится «Жирона», у которой равное количество очков с «Барселоной» (13).

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