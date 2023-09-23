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В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией»

В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией»
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В пресс-службе испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказали о сроках выздоровления российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.

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