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«Ювентус» потерпел первое поражение в новом сезоне Серии А

«Ювентус» потерпел первое поражение в новом сезоне Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Сассуоло» одержал уверенную победу — 4:2.

Уже на 13-й минуте хозяева повели благодаря голу форварда Армана Лорьенте. Спустя всего лишь восемь минут туринцы сравняли счёт — мяч в свои ворота отправил защитник «Сассуоло» Матиас Винья. На 41-й минуте хозяева снова вышли вперёд усилиями Доменико Берарди.

В концовке матча команды обменялись голами. Сперва на 78-й минуте голом отметился Федерико Кьеза. Победу же хозяевам принёс точный удар нападающего Андреа Пинамонти на 82-й минуте. За несколько минут до финального свистка мяч в свои ворота отправил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти — 4:2.

В текущем чемпионате «Ювентус» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков после пяти туров. «Сассуоло» располагается на 11-м месте, имея в активе шесть очков.

Италия - Серия А . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
4 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Лорьенте – 12'     1:1 Винья – 21'     2:1 Берарди – 41'     2:2 Кьеза – 78'     3:2 Пинамонти – 82'     4:2 Гатти – 90+5'    
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