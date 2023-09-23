«Ювентус» потерпел первое поражение в новом сезоне Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Сассуоло» одержал уверенную победу — 4:2.

Уже на 13-й минуте хозяева повели благодаря голу форварда Армана Лорьенте. Спустя всего лишь восемь минут туринцы сравняли счёт — мяч в свои ворота отправил защитник «Сассуоло» Матиас Винья. На 41-й минуте хозяева снова вышли вперёд усилиями Доменико Берарди.

В концовке матча команды обменялись голами. Сперва на 78-й минуте голом отметился Федерико Кьеза. Победу же хозяевам принёс точный удар нападающего Андреа Пинамонти на 82-й минуте. За несколько минут до финального свистка мяч в свои ворота отправил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти — 4:2.

В текущем чемпионате «Ювентус» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков после пяти туров. «Сассуоло» располагается на 11-м месте, имея в активе шесть очков.