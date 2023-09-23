Спортдир «Оренбурга» — о получении гражданства РФ легионерами клуба: надо дождаться зимы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о получении российского гражданства легионерами из его команды.

«Надо дождаться зимы, ведь есть вероятность, что некоторые легионеры «Оренбурга» могут покинуть команду, и только потом, в случае если они останутся, заниматься вопросом получения ими российского гражданства. Пока ни у одного нашего иностранца нет паспорта РФ, и процесс запуска этого вопроса не запущен», — приводит слова Андреева Sport24.

Напомним, «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпиона, имея в своём активе восемь очков.

Завтра, 24 сентября, «Оренбург» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск.