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Президент РПЛ Алаев отметил работу арбитра Кукуяна в матче «Спартак» — «Динамо»

Президент РПЛ Алаев отметил работу арбитра Кукуяна в матче «Спартак» — «Динамо»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил уровень судейства в матче 9-го тура чемпионата страны между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Я очень рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Кто восстаёт, кто падает — это происходит каждый тур. Я радуюсь за всех спортсменов, когда они достигают определённого прогресса. Сегодня было настоящее дерби.

Хотелось бы отметить работу Павла Кукуяна. Сидя на трибуне, мне показалось, что Павел не то что не помешал, но и помог футболистам показать острый и интенсивный футбол. Он реально молодец. Может, найдут ошибки. Но ни одного вмешательства VAR, хороший уровень борьбы, в то же время сдержал все эмоции. Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше матчей европейских чемпионатов», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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