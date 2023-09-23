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Александр Соболев прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби с «Динамо»

Александр Соболев прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби с «Динамо»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от минимальной победы красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0). Напомним, единственный гол во встрече забил нападающий Тео Бонгонда, Соболев же отметился голевой передачей.

«Красно-белые снова я с вами, снова победа в дерби над „Динамо“. Всем спасибо за поддержку сегодня, была великолепная поддержка столько народу было. Каждому огромное спасибо! Хотел бы сказать про свою голевую — так получилось, что бил по воротам, но попал в Тео. Ещё раз, всех с победой, Москва — красно-белая!», — сказал Соболев в видеообращении в своём телеграм-канале.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.

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