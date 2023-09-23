Защитник «Спартака» Литвинов: как здоровье? Уже получше, по-тихоньку

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал состояние своего здоровья.

«Как здоровье? Уже получше. По-тихоньку», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.

После сегодняшнего матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.