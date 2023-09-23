Мартинс: «Спартаку» надо продолжать работать, а не думать о цифрах и победных сериях

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Три матча играем на ноль, команда нашла баланс между атакой и обороной? Да, мы работаем на тренировках над тем, чтобы наши слабости стали нашей силой. Значит, мы хорошо работаем. Что было самым тяжелым для «Спартака» в этом матче? Сложно было сохранять голову холодной и не спешить. Мы забили быстрый мяч, это стало вызовом для нас. Думаю, в итоге мы сыграли хорошо.

Почему я мало убегал в контратаки сегодня? Когда я играю на позиции «шестерки», тогда у меня немного другие задачи от тренера. Я не бегу сломя голову вперед, мне надо быть поближе к защите. Когда я играю на позиции «восьмерки» — это другое дело. Сколько продлится победная серия «Спартака»? Надо продолжать работать, не думать о цифрах и сериях, а просто делать то, что мы умеем", — приводит слова Мартинса «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.