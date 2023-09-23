«Барселона» одолела «Сельту», уступая по ходу матча со счётом 0:2

Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселона» одолела «Сельту», уступая по ходу встречи со счётом 0:2.
«Сельта» открыла счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. На 76-й минуте гости увеличили преимущество усилиями форварда Анастасиоса Дувикаса. Однако уже через пять минут Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 86-й минуте поляк оформил дубль. Спустя ещё три минуты защитник сине-гранатовых Жоау Канселу впервые вывел свою команду вперёд. Матч так и завершился — 3:2 в пользу хозяев.
На данный момент каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после шести игр. «Сельта», в свою очередь, располагается на 17-м месте, набрав лишь четыре очка.
- 23 сентября 2023
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