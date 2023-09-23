Член совдира «Динамо» Гафин рассказал, чего не хватило команде в матче со «Спартаком»
Поделиться
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, чего не хватило его команде в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Расстроены и огорчены поражением принципиальному сопернику. У нас было достаточно моментов, чтобы сыграть вничью и при удачном стечении обстоятельств выиграть. Не хватило конкретики в завершении и позитивной, результативной энергии», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После матча 9-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:16
-
21:05
-
21:01
Партнерский контент