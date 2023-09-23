Член совдира «Динамо» Гафин рассказал, чего не хватило команде в матче со «Спартаком»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, чего не хватило его команде в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Расстроены и огорчены поражением принципиальному сопернику. У нас было достаточно моментов, чтобы сыграть вничью и при удачном стечении обстоятельств выиграть. Не хватило конкретики в завершении и позитивной, результативной энергии», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После матча 9-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.