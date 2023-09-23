«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы открыли счёт в матче

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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте «красные дьяволы» вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бруну Фернандеша — 1:0.

Последний раз сегодняшние соперники встречались чуть меньше года назад в игре Кубка английской лиги. Тогда «Юнайтед» дома уверенно одолел оппонента — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Эрика тен Хага набрала шесть очков после пяти матчей. «Бёрнли» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав лишь одно очко.