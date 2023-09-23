Бонгонда: счастлив за «Спартак», потому что мы уже в третий раз сыграли на ноль

Игрок московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Я счастлив за команду, потому что мы уже в третий раз сыграли на ноль и выиграли в дерби. Мы неплохо начали сезон, но пропускали голы. Сейчас мы играем более сконцентрировано.

Здорово, что мы сегодня победили. Нельзя назвать нашу сегодняшнюю игру оптимальной. Мы много работаем на тренировках, идем вперёд», — сказал Бонгонда в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.