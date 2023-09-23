Личка: у Промеса не было моментов до 70-й минуты. У «Динамо» проблема в борьбе в центре

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру форварда «Спартака» Квинси Промеса в очном матче 9-го тура РПЛ (0:1).
«Выход через мяч ищут через Промеса, который потом разворачивается. Почему не сыграли с ним серьёзнее? В игре сколько у них было опасных моментов у Промеса? Два в конце. В начале игры 70 минут у него было все хорошо. Но опасных моментов у него не было.
Я вижу у нас больше проблем в борьбе, где мы теряем чистый мяч в середине поля. Не было жесткого давления от «Спартака». Была легкая потеря мяча, когда соперник мог забить второй мяч. У них умные игроки, которые умеют играть. «Спартак» лучше в скорости 1 в 1. Была небольшая индивидуальная ошибка, но мы на теории все решим. Но не было такого, что Промес был один и свободен на поле», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 23 сентября 2023
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