Личка: у Промеса не было моментов до 70-й минуты. У «Динамо» проблема в борьбе в центре

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру форварда «Спартака» Квинси Промеса в очном матче 9-го тура РПЛ (0:1).

«Выход через мяч ищут через Промеса, который потом разворачивается. Почему не сыграли с ним серьёзнее? В игре сколько у них было опасных моментов у Промеса? Два в конце. В начале игры 70 минут у него было все хорошо. Но опасных моментов у него не было.

Я вижу у нас больше проблем в борьбе, где мы теряем чистый мяч в середине поля. Не было жесткого давления от «Спартака». Была легкая потеря мяча, когда соперник мог забить второй мяч. У них умные игроки, которые умеют играть. «Спартак» лучше в скорости 1 в 1. Была небольшая индивидуальная ошибка, но мы на теории все решим. Но не было такого, что Промес был один и свободен на поле», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.