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Даниил Хлусевич: как «Спартак» может устраивать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ?

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу своей команды над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Хороший матч, много зрителей — приятно играть. Рад, что выиграли и не пропустили. Видимо, Селихов получил повреждение. Ещё не успели поговорить. Сегодня или завтра пообщаемся.

Как вы думаете, может ли «Спартак» устраивать четвёртая позиция? Думаю, нет», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.