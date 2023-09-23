Личка: гол «Спартака» чуть-чуть убил «Динамо», но мы сумели вернуться

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Гол нас чуть-чуть убил. Были моменты после этого гола, когда были легкие потери. Ментально, думаю, в Кубке нас убили, но сегодня мы сумели вернуться в игру, хотели её изменить.

Мы сами себе сказали, что надо быть более агрессивными в завершении. Если ты не забьешь, тяжело. Сегодня сказать: «окей, проиграли 0:1, но мы что-то показали». Будем работать, как ту неделю назад перед «Краснодаром», над завершением атаки», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.