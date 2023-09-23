В «Динамо» ответили на вопрос о переносе матчей Кубка России на более позднее время

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин порассуждал о переносе матчей Кубка России на более позднее время.
«Все ответы о переносах матчей на более позднее время были даны РФС. О причинах, возможностях и так далее. Мне к этому добавить нечего. Мы не назначаем время наших матчей. Мы должны играть до начала матчей под эгидой УЕФА», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
На текущей неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии пояснил, что РФС не может сдвигать время начала матчей Кубка России из-за договорённости с УЕФА. Организация настаивает на том, чтобы вечерние слоты отходили для трансляций еврокубковых матчей.
Ранее о переносе матчей Кубка России на более позднее время высказался экс-хавбек «Динамо» Игорь Семшов.
- 23 сентября 2023
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