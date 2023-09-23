Член совдира «Динамо»: сегодня мы не обыграли принципиального соперника — это плохо

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал рассказал об адаптации новичков команды после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Новички адаптируются к новой команде, к РПЛ. Как могу их оценить? Сегодня всю команду можно оценить с перспективы, что мы не обыграли принципиального соперника. Это плохо. Но им нужно время, чтобы адаптироваться», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После матча 9-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.