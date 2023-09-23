Вратарь «Динамо» Шунин ответил были ли шансы отразить голевой удар «Спартака»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал пропущенный гол в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Были ли шансы отразить голевой удар — не помню, надо пересматривать. Бонгонда как-то странно вышел один на один и ударил в дальний», — передает слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.