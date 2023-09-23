Форвард «Спартака» Соболев — о победе над «Динамо»: всё могло закончиться не 1:0, а покруп

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о победе в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги над «Динамо» (1:0).
«Победу оцениваю как три очка — это самое главное. Отлаженная игра в защите? После сборной действительно три победы, при этом «на ноль». Хорошие результаты. Но до этого три игры проиграли. Наверное, что-то поменяли и начали играть немного по-другому.
Сегодня была тяжёлая игра. У нас были моменты и у «Динамо». Могло всё закончиться не 1:0, а покрупнее», — передаёт слова Соболева коррепондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После матча 9-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:16
-
21:05