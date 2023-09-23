Форвард «Спартака» Соболев — о победе над «Динамо»: всё могло закончиться не 1:0, а покруп

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о победе в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги над «Динамо» (1:0).

«Победу оцениваю как три очка — это самое главное. Отлаженная игра в защите? После сборной действительно три победы, при этом «на ноль». Хорошие результаты. Но до этого три игры проиграли. Наверное, что-то поменяли и начали играть немного по-другому.

Сегодня была тяжёлая игра. У нас были моменты и у «Динамо». Могло всё закончиться не 1:0, а покрупнее», — передаёт слова Соболева коррепондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После матча 9-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.