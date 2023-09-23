Вратарь «Динамо» Шунин высказался о поражении в матче со «Спартаком»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«У нас было достаточно моментов. Вся проблема в этом. Если бы забили, игра бы перевернулась. Показалось, что есть какая-то недосказанность. Мы неплохо играли. «Спартак» играл на контратаках, оборонялся и выбегал. У них много хороших атакующих футболистов, они знают, как выходить из обороны, и доставляли нам неудобства в штрафной. Мы со своей стороны пытались взломать «Спартак», и я думаю, что у нас для этого всё было, чуть-чуть не повезло. Надо завтра разобрать на теории. Посмотреть есть что, чтобы сделать работу над ошибками», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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