Абаскаль: жёлтая Максименко — сумасшествие. Ему показали её в первом же эпизоде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о жёлтой карточке, которую получил голкипер красно-белых Александр Максименко в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Спартак» сбивал темп? Знаете в чём тут разница — соперники начинают сбивать темп и тянуть время после пяти минут. Это большая разница. Если мы посчитаем все эти паузы, то получится больше 10 минут за матч. Если ты ведёшь в счёте 1:0 благодаря усилиям, то когда это можно делать?

Что касается Дуарте, то хотел его заменить, потому что видел, что он был без сил, но он всё равно сделал дополнительное усилие. Но видел, что после этого его надо заменить, ему тяжело. В этом и есть разница — когда команда после пяти минут начинает затягивать время или в случае, как мы увидели сегодня.

Что касается момента с Максименко, это какое-то сумасшествие. Ему показывают жёлтую карточку в первом эпизоде. Каждый раз здесь 20 тысяч людей видят, как больше 10 подобных задержек совершают игроки соперника и показывают жёлтую карточку на 89-й минуте», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.