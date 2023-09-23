Александр Соболев: у «Спартака» был разговор после матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что у красно-белых был серьёзный разговор после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который прошёл 20 августа. Напомним, тогда красно-белые потерпели поражение со счётом 1:3.

«Разговор был, и он есть всегда. Не знаю, серьёзный или нет, но разговор после матча с «Зенитом» был», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0. Таким образом, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.