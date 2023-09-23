Соболев: не хочу говорить громких слов, что «Спартак» играет супер. Выиграли, идём дальше

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сказал, что не хочет говорить громких слов после победы своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Пошёл ли перерыв на сборные на пользу? Не хочу говорить каких-то громких слов, что мы играем супер. Пусть будет так, что мы просто выиграли три игры и идём дальше», — передаёт слова Соболева коррепондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0. Таким образом, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.