«Барселона» выиграла шесть матчей подряд с общим счётом 21:6

«Барселона» в родных стенах вырвала победу у «Сельты» в матче 6-го тура Ла Лиги — 3:2. Таким образом, каталонская команда добилась шести побед подряд с общим счётом 21:6.
На протяжении последнего месяца сине-гранатовые обыгрывали в Ла Лиге «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1) и «Бетис» (5:0). Также подопечные Хави на этой неделе разгромили «Антверпен» в стартовом матче Лиги чемпионов — 5:0.
Свой следующий матч «Барселона» проведёт в среду, 27 сентября. Команда Хави встретится на выезде с «Мальоркой» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 22:30 мск.
Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу, опередив «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов каталонцы провалились — команда не смогла выйти из группы, в которой выступали «Бавария», «Интер» и чешская «Виктория».
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