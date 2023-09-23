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Соболев: особых чувств от возвращения в Самару не будет, уже не первый раз

Соболев: особых чувств от возвращения в Самару не будет, уже не первый раз
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящей поездке в Самару на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Уже не первый раз туда возвращаюсь. Каких-то особых чувств не будет — просто очередная игра», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После матча 9-го тура с московским «Динамо», который завершился победой красно-белых со счётом 1:0, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. Самарский коллектив возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара».

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