Соболев: особых чувств от возвращения в Самару не будет, уже не первый раз
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящей поездке в Самару на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Уже не первый раз туда возвращаюсь. Каких-то особых чувств не будет — просто очередная игра», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После матча 9-го тура с московским «Динамо», который завершился победой красно-белых со счётом 1:0, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. Самарский коллектив возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара».
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:16
-
21:05
Партнерский контент