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Александр Соболев высказался о матче сборной России с Камеруном

Александр Соболев высказался о матче сборной России с Камеруном
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна.

«Камерун — хорошая команда. На чемпионате мира смотрел за ними. Мощная и хорошая команда. Думаю, и мы дадим бой, и они захотят выиграть у нас. Будет хорошая игра», — передаёт слова Соболева коррепондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Скорее всего, она пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Также ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о деталях проведения товарищеского матча со сборной России.

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