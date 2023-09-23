Шунин: в Европе — другой уровень футбола. Но для многих счастье сыграть одну игру в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил российского чемпионата, сравнив его с лучшими европейскими первенствами.
«В связи с сегодняшней ситуацией наши клубы не играют в еврокубках, сборная не может играть в отборах на Чемпионат мира и Чемпионат Европы. Конечно, тяжело прогрессировать. Уехать в более сильный чемпионат — рост для любого футболиста. Это другой уровень футбола. Но здесь стало ещё интереснее для болельщиков: больше голов, зрелищный футбол. Главная вещь — то, что я играю в своей стране, за свой любимый клуб. Так же и другие ребята получают удовольствие. Для многих это уже счастье сыграть хотя бы одну игру в РПЛ. Немногие могут уехать заграницу. У нас нормальный чемпионат, не хотел бы говорить, что он совсем слабый»,— передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.
- 23 сентября 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:16
-
21:05