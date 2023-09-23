Шунин: в Европе — другой уровень футбола. Но для многих счастье сыграть одну игру в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил российского чемпионата, сравнив его с лучшими европейскими первенствами.

«В связи с сегодняшней ситуацией наши клубы не играют в еврокубках, сборная не может играть в отборах на Чемпионат мира и Чемпионат Европы. Конечно, тяжело прогрессировать. Уехать в более сильный чемпионат — рост для любого футболиста. Это другой уровень футбола. Но здесь стало ещё интереснее для болельщиков: больше голов, зрелищный футбол. Главная вещь — то, что я играю в своей стране, за свой любимый клуб. Так же и другие ребята получают удовольствие. Для многих это уже счастье сыграть хотя бы одну игру в РПЛ. Немногие могут уехать заграницу. У нас нормальный чемпионат, не хотел бы говорить, что он совсем слабый»,— передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.