Созин: главный вопрос Абаскалю — где Литвинов? Что это за травма, что он сидит две недели?

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0), а также отметил, что не понимает, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не выпускает на поле защитника Руслана Литвинова.

«К Абаскалю всё ещё есть главный вопрос: где Литвинов? На любом месте может сыграть, один из самых ярких молодых игроков прошлого сезона. Если это травма, то что это за травма, что он две недели не выходит на поле? А если это тренерская обида, то дело плохо. Такой футболист должен играть», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0. Руслан Литвинов не вышел на поле.