Винисиус и Неймар вызваны в сборную Бразилии на предстоящие матчи отбора к ЧМ

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Фернандо Динисом огласил список из 23 футболистов, вызванных на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Полный список игроков, вызванных в сборную Бразилии:
Вратари: Алисон, Лукас Перри, Эдерсон.
Защитники: Данило, Вандерсон, Каю Энрике, Ренан Лоди, Бремер, Габриэл Магальянс, Маркиньос, Нино.
Полузащитники: Андре Триндаде, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Жерсон, Рафаэль Вейга.
Нападающие: Габриэл Жезус, Рафинья, Матеус Кунья, Неймар, Ришарлисон, Родриго, Винисиус Жуниор.
В октябре сборная Бразилии проведёт два матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2026. 13 октября соперником бразильцев станет сборная Венесуэлы, начало игры запланировано на 3:30 мск. 18 октября сборная Бразилии сыграет с Уругваем. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
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