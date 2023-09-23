Канселу: я играл очень слабо. «Барса» может отправить меня обратно в «Сити»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о своей игре в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:2). Португалец отметился голом и результативной передачей.
«Я проводил очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конечном счёте важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать три очка.
«Сельта» очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в итоге выиграли. Я был потерянным, допускал много технического брака, это мне несвойственно. Надо прибавлять.
Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если нет – отправит обратно в «Манчестер Сити». Надо постепенно двигаться вперёд», – приводит слова Канселу Marca.
Канселу забивает победный гол в ворота «Сельты» в матче 6-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось, что выкуп Канселу станет обязательным для «Барселоны», если каталонская команда попадёт в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.
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