Заварзин: если Абаскаль не будет чудить, то «Спартак» выберется из игрового кризиса

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и бело-голубыми, а также рассказал, в каком случае главный тренер команды Гильермо Абаскаль поможет красно-белым выйти из игрового кризиса. Напомним, «Спартак» одержал минимальную победу со счётом 1:0.
«Спартак» выбирается из игрового кризиса? Если Абаскаль не будет чудить и не поменяет половину команды, тогда да. Похоже, «Спартак» выкарабкивается потихоньку», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54