Заварзин: если Абаскаль не будет чудить, то «Спартак» выберется из игрового кризиса

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и бело-голубыми, а также рассказал, в каком случае главный тренер команды Гильермо Абаскаль поможет красно-белым выйти из игрового кризиса. Напомним, «Спартак» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

«Спартак» выбирается из игрового кризиса? Если Абаскаль не будет чудить и не поменяет половину команды, тогда да. Похоже, «Спартак» выкарабкивается потихоньку», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.