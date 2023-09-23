Аллегри — о поражении от «Сассуоло»: это был матч, в котором «Юве» не хватило менталитета

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (2:4) в матче 5-го тура Серии А.
«Потенциальная красная карточка Доменико Берарди? Нет, давайте поговорим об игре. Это наше первое поражение, мы должны сделать выводы. Мы не были феноменальны до этого матча и не стали вдруг ужасны после него.
Мы витали где-то в облаках в начале матча, всё было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов. После этого первый же удар соперника привёл к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.
Я не первый день работаю и представляю сильные и слабые стороны команд Серии А. Это (поражение от «Сассуоло». — Прим. «Чемпионата») стало лишь окончанием того, что мы видели в команде в последние дни, когда мы пытались разобраться с тревожными сигналами. Сейчас нельзя унывать, впереди важный матч, в котором надо постараться набрать три очка.
Это был матч, в котором нам не хватило менталитета. Мы до сих пор не умеем переключаться во время игры, оставаться в ней на протяжении всего матча. У меня уже было ощущение, что мы немного паникуем всякий раз, когда мяч попадает в штрафную, чего не случалось в матче с «Лацио» или в других играх, так что это заставило меня насторожиться», — приводит слова Аллегри Fottball Italia со ссылкой на DAZN.
- 23 сентября 2023
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