Шавло: Абаскаль всё время ставит Дуарте, а я выбрал бы Джикию

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0), а также оценил решение главного тренера команды Гильермо Абаскаля выпустить в стартовом составе Алексиса Дуарте, а не Георгия Джикию.

«Весёлая игра. Жаль, что мы увидели только один гол. Игра была живая, моменты возникали у одной и другой команды. «Спартак» дотерпел до конца. Мог и увеличивать счёт, а мог и пропустить. «Динамо» играло как обычно, это «Спартак» не давал, прессинговал, в обороне сыграли более-менее. У «Динамо» были хорошие моменты, били, но не попадали. Максименко здорово сыграл.

«Спартак» вышел в оптимальном составе? Это решает тренер. Абаскаль всё время ставит Дуарте в состав, я выбрал бы Джикию. Не знаю, в каком он состоянии, но Георгий мне больше нравится. Считаю, что Соболев вообще не попал в игру, его надо было менять. Там разминался Игнатов, могли его выпустить. Бонгонда играл хорошо, он мобильный футболист. Его можно было в атаку пустить. Может, тренер по-другому видит. «Спартак» выбрался из кризиса? Такое бывает на дистанции, когда команда только выигрывает, а потом начинает сбоить. Это можно понаблюдать на примере «Динамо». Уже залезли в тройку, но сейчас тоже сбоят. У «Спартака» впереди тяжёлые матчи», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».