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«Манчестер Юнайтед» на выезде минимально обыграл «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» на выезде минимально обыграл «Бёрнли»
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречались «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» с минимальным счётом — 1:0.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 45'    

Единственный гол «красные дьяволы» забили на 45-й минуте. Отличился полузащитник Бруну Фернандеш. Матч так и завершился — 1:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Эрика тен Хага набрала девять очков после шести матчей. «Бёрнли» находится на последней, 20-й строчке, заработав лишь одно очко.

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