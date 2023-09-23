Игрок «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Сассуоло»

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва высказался о поражении в матче 5-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:4).
«Такой вечер должен стать обучающим моментом. Мы знаем, что впереди долгий сезон, что мы не были лучшими раньше и не ужасны сейчас. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться изо дня в день.
Мы, конечно, ошиблись с точки зрения менталитета, мы молодая команда и должны помочь молодым игрокам повзрослеть и стать настоящими лидерами. У нас есть игроки, способные быть лидерами, и нам нужно их поощрять.
Мы команда. Каждый может ошибиться, сегодня это был Щенсны, но в момент их третьего гола именно из-за меня их нападающий не оказался в офсайде. В такие вечера нам нужно быть ещё ближе друг к другу. Это единственный способ стать лучше», — приводит слова Данило Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54