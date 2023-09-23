Игрок «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Сассуоло»

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва высказался о поражении в матче 5-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:4).

«Такой вечер должен стать обучающим моментом. Мы знаем, что впереди долгий сезон, что мы не были лучшими раньше и не ужасны сейчас. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться изо дня в день.

Мы, конечно, ошиблись с точки зрения менталитета, мы молодая команда и должны помочь молодым игрокам повзрослеть и стать настоящими лидерами. У нас есть игроки, способные быть лидерами, и нам нужно их поощрять.

Мы команда. Каждый может ошибиться, сегодня это был Щенсны, но в момент их третьего гола именно из-за меня их нападающий не оказался в офсайде. В такие вечера нам нужно быть ещё ближе друг к другу. Это единственный способ стать лучше», — приводит слова Данило Football Italia со ссылкой на DAZN.