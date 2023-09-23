Лещенко: на стадионе «Спартака» недоброжелательная атмосфера и злоба, фанаты запугивают

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение бело-голубых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), отметив недружелюбную атмосферу на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Как мне игра «Динамо»? Плохо. Почему? Психологически сложно играть на такой арене. Что не так? Недоброжелательная атмосфера здесь. Это всё спартаковские фанаты? Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА — «Динамо!» — вот это я понимаю. А здесь они запугивают. Противостояние «Спартака» и «Динамо»? Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то. Есть ли у меня оптимизм по отношению к игре «Динамо»? Будет место в середине таблицы», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.