Чавес: «Динамо» хочет стать чемпионом, это наша цель, но сейчас мы расстроены результатом

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Мы продолжаем бороться для того, чтобы подняться вверх. Уже в нескольких матчах мы упускаем свои шансы, нам нужно что-то сделать с этим. Атмосфера не самая приятная, все расстроены результатом, но мы должны продолжать работать, наращивать силу, способности, которые у нас есть.
Мы создаём много моментов, но не можем забить. В итоге пропускаем один – и всё. Мы хотим стать чемпионами, это наша цель. Предстоит длинный путь, есть время, чтобы исправиться. Надеюсь, мы это сделаем и будем бороться за высокие места», – приводит слова Чавеса Metaratings.ru.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
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